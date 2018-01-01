Усик: Приходите на бой, будет грандиозное шоу

Украинец проведет дебютный поединок в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик прокомментировал свой предстоящий дебют в супертяжелом весе, в котором он встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.

“Хочу поблагодарить свою команду за то, что она очень быстро отреагировала на то, что произошло. Это лучшая команда в мире, и я их очень сильно люблю. Хочу сказать спасибо друзьям, которые здесь.

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И вам всем хочу сказать спасибо, приходите в субботу, потому что это будет грандиозное шоу. И хочу поблагодарить моего оппонента за то, что он согласился со мной боксировать. Увидимся в субботу“, - заявил Усик на пресс-конференции.

Стоит сказать, что после общения с журналистами Усик и Уизерспун провели первую дуэль взглядов.

Напомним, бой Усик - Уизерспун состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.