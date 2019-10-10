Усик - Уизерспун: Боксеры провели первую битву взглядов
Александр Усик и Чазз Уизерспун впервые встретились лицом к лицу.
Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик готовится к дебюту в хэвивейте, в котором встретится с опытным американцем Чаззом Уизерспуном.
В преддверии поединка соперники впервые встретились лицом к лицу во время битвы взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в Чикаго.
Напомним, бой Усик - Уизерспун состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.
Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.
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