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Усик - Уизерспун: Боксеры провели первую битву взглядов

Комментариев: 1
Александр Усик и Чазз Уизерспун впервые встретились лицом к лицу.
Александр Усик и Чазз Уизерспун
Александр Усик и Чазз Уизерспун
Boxing Scene

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик готовится к дебюту в хэвивейте, в котором встретится с опытным американцем Чаззом Уизерспуном.

В преддверии поединка соперники впервые встретились лицом к лицу во время битвы взглядов после пресс-конференции, которая состоялась в Чикаго.

Напомним, бой Усик - Уизерспун состоится 12-го октября на Винтраст Арене в Чикаго (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Узнайте также, где этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире.

Отметим, что букмекеры безоговорочно отдают предпочтение украинскому боксеру.

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Теги: бокс, Александр Усик, Чазз Уизерспун, битва взглядов, видео, супертяжелый вес
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Комментариев (1)
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WaS_ist_Das_    11.10.2019, 08:49
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WaS_ist_Das_
Интересно в каком состоянии дыхалка у афроамериканца, сможет ли он держать высокий тем все 12 раундов и как двигается на ногах !!1)
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