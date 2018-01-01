Усик и Ломаченко проведут встречу с болельщиками перед боем Гвоздик - Бетербиев

Украинские боксеры пообщаются с фанатами в Филадельфии.

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко посетят объединительный бой своего соотечественника Александра Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева.

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Отметим, что в рамках визита в Филадельфию боксеры также проведут встречу с болельщиками. В клубе LC Lounge в Liacouras Centre Усик и Ломаченко встретятся с фанатами, где ответят на интересующие вопросы.

Это событие состоится перед боем Гвоздик - Бетербиев, который начнется 18-го октября, ориентировочно в 05:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок Гвоздик - Бетербиев.