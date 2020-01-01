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Хирн хочет организовать бой между супругами Руни и Варди

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Промоутера заинтересовал скандал между женами футболистов.
Колин Руни и Ребекка Варди
Колин Руни и Ребекка Варди
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал конфликт между супругой нападающего Ди Си Юнайтед Уэйна Руни и беременной женой форварда Лестера Джеймса Варди. Колин обвинила Ребекку в том, что она сливала информацию из ее приватных историй в Instagram британскому таблоиду The Sun.

“Признаюсь, что я очень увлекся, когда читал это утром. Я бы сделал бой Колин и Ребекки ради благотворительности или популяризации спорта.

Знаете, что? Количество продаж платных трансляций этого поединка, вероятно, было бы очень приличным. Это было бы массово, не так ли?“ -цитирует Хирна talkSport.

Ранее сообщалось, что жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене.

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Теги: бокс, футбол, Эдди Хирн, Уэйн Руни, Джеймс Варди, Колин Руни, Ребекка Варди
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