Хирн хочет организовать бой между супругами Руни и Варди

Промоутера заинтересовал скандал между женами футболистов.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал конфликт между супругой нападающего Ди Си Юнайтед Уэйна Руни и беременной женой форварда Лестера Джеймса Варди. Колин обвинила Ребекку в том, что она сливала информацию из ее приватных историй в Instagram британскому таблоиду The Sun.

“Признаюсь, что я очень увлекся, когда читал это утром. Я бы сделал бой Колин и Ребекки ради благотворительности или популяризации спорта.

Знаете, что? Количество продаж платных трансляций этого поединка, вероятно, было бы очень приличным. Это было бы массово, не так ли?“ -цитирует Хирна talkSport.

Ранее сообщалось, что жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене.