Портер: Я молюсь за жизнь Спенса

Американский боксер полусреднем весе Шон Портер выразил поддержку Эрролу Спенсу, который был госпитализирован после ДТП.

“Мой отец всегда говорил мне, что бокс - часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью. У него есть еще много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел“, - написал в своем Twitter Шон Портер.

My dad always tells me “this boxing thing is a part of your life but it’s not going to last forever. U still have a lot of life to live after that.” With that, I'm praying for @ErrolSpenceJr & his family because he has a lot of life to live and I pray he recovers quickly & fully.