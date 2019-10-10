Портер: Я молюсь за жизнь Спенса

Бокс уходит на другой план, когда жизнь человека находится под угрозой.

Американский боксер полусреднем весе Шон Портер выразил поддержку Эрролу Спенсу, который был госпитализирован после ДТП.

“Мой отец всегда говорил мне, что бокс - часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью. У него есть еще много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел“, - написал в своем Twitter Шон Портер.

My dad always tells me “this boxing thing is a part of your life but it’s not going to last forever. U still have a lot of life to live after that.” With that, I'm praying for @ErrolSpenceJr & his family because he has a lot of life to live and I pray he recovers quickly & fully. — ShowtimeShawn Porter (@ShowtimeShawnP) October 10, 2019

Напомним, что оба боксера дрались между собой в конце сентября, где победу одержал Спенс.