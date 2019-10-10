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Портер: Я молюсь за жизнь Спенса

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Бокс уходит на другой план, когда жизнь человека находится под угрозой.
Шон Портер
Шон Портер
Getty Images

Американский боксер полусреднем весе Шон Портер выразил поддержку Эрролу Спенсу, который был госпитализирован после ДТП.

“Мой отец всегда говорил мне, что бокс - часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью. У него есть еще много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел“, - написал в своем Twitter Шон Портер. 

Напомним, что оба боксера дрались между собой в конце сентября, где победу одержал Спенс.

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Теги: Шон Портер, Эррол Спенс
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