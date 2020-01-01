Украинец Богачук проведет бой за титул чемпиона WBC
Следующим соперником боксера будет Тайрон Брансон.
Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук узнал имя своего следующего соперника. Им стал американец Тайрон Брансон (28-7-2, 25 КО), сообщает Boxing Scene.
Поединок между боксерами состоится 27 октября в Голливуде (США) и пройдет в 10-раундовом формате.
На кону боя будет стоять пояс чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Таким образом, Богачук впервые в своей карьере получит возможность завоевать титул.
Напомним, в последнем поединке Богачук победил мексиканца Фернандо Марина в третьем раунде.
Полная версия правил