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Украинец Богачук проведет бой за титул чемпиона WBC

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Следующим соперником боксера будет Тайрон Брансон.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
Getty Images

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук узнал имя своего следующего соперника. Им стал американец Тайрон Брансон (28-7-2, 25 КО), сообщает Boxing Scene.

Поединок между боксерами состоится 27 октября в Голливуде (США) и пройдет в 10-раундовом формате.

На кону боя будет стоять пояс чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Таким образом, Богачук впервые в своей карьере получит возможность завоевать титул.

Напомним, в последнем поединке Богачук победил мексиканца Фернандо Марина в третьем раунде.

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Теги: бокс, Сергей Богачук, Тайрон Брансон
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