Арум: Гвоздик - самый умный боец

Промоутер рад работе с украинцем.

Боб Арум, промоутер боксера Александра Гвоздика, считает, что украинец является одним из самых умных, с которым он работал.

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“Вы должны понимать, что Александр - самый умный боец, интеллектуально, которого я когда-либо продвигал. И он достаточно умен, чтобы прорезать риторику Тедди и почерпнуть самое ценное из его инструкций.

У обычного бойца могут возникнуть проблемы с этим, потому что он рискует не справиться с эмоциональной манерой Тедди“, - приводит слова Арума Ringtv.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Гвоздик - Бетербиев, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, минимальное преимущество в этом противостоянии у Гвоздика.