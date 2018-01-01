Атлас рассказал о плане Гвоздика на бой против Бетербиева

Александр Гвоздик проведет объединительный бой с Артуром Бетербиевым.

Тедди Атлас, тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика, рассказал о предстоящем объединительном поединке своего подопечного против россиянина Артура Бетербиева, владеющего титулом IBF.

“План на этот бой очень прост - быть сильнее и более точным, чем Бетербиев. Все действительно так просто. Главное - избегать тяжелых ударов Артура, потому что все знают, чем это грозит.

Читай также: Гвоздик: Я нахожусь на пике формы и готов дать отпор Бетербиеву

Гвоздику нужно сделать так, чтобы Бетербиев не мог контролировать ход боя. Он - агрессивный боец, и последние шесть недель мы работаем над тем, чтобы он не мог проявить это в ринге. Осталось только сделать свое дело во время боя“, - цитирует Атласа The Ring.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на бой Гвоздика и Бетербиева.