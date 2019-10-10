Хирн: Если Усик победит, то в следующем бою будет боксировать за титул

Промоутер рассказал о перспективах украинского боксера в супертяжелом весе.

Британский промоутер Эдди Хирн в преддверии дебюта Александра Усика в супертяжелом весе рассказал о его перспективах в новом дивизионе.

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“Джошуа был взволнован, когда мы подписали Усика, ведь он очень хотел видеть украинца в супертяжелом весе. Он видел его в любителях, и он готов драться с Усиком. Сейчас Александр - обязательный претендент, но ему нужно побеждать, чтобы подтвердить свой статус.

В своем следующем бою Усик будет драться за титул чемпиона мира, если он победит Уизерспуна. Он хочет прыгнуть с корабля на бал и уверен, что может победить всех. Конечно, он не будет самым большим супертяжеловесом, но он восполнит это мастерством“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Напомним, в дебютном бою Усик встретится с Чаззом Уизерспуном. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

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