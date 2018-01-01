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Гвоздик поддержал Усика перед дебютом в супертяжелом весе

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Украинец не сможет посетить дебютный бой своего соотечественника в супертяжелом весе.
Александр Усик и Александр Гвоздик
Александр Усик и Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет дебютный бой в хэвивейте в субботу, 12-го октября.

В преддверии боя свою поддержку украинцу выразил его друг и соотечественник Александр Гвоздик, который также сообщил, что не сможет присутствовать в Чикаго во время поединка.

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“В связи с тренировочным процессом не могу приехать и лично поддержать, но буду смотреть и болеть за моего друга! Саня удачи! Делай, как умеешь!“, - написал Гвоздик на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Гвоздик не приедет в Чикаго, так как готовится к объединительному бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.

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Теги: бокс, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Гвоздик
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