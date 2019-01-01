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Снимки с открытой тренировки соперника Усика, который в последний момент принял бой

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Чазз Уизерспун согласился на поединок с украинцем за несколько дней до его начала.

Чазз Уизерспун на открытой тренировке
Чазз Уизерспун на открытой тренировке
Boxing Scene

Американский боксер Чазз Уизерспун в субботу, 12-го октября проведет поединок с украинским боксером Александром Усиком.

38-летний Уизерспун стал соперником украинца только на этой неделе, после того как Тайрон Спонг провалил допинг-тест. В преддверии боя Чазз провел открытую тренировку в центре Чикаго.

Вашему вниманию фото с тренировки Уизерспуна:

Отметим, что тренировку в центре Чикаго также устроил украинец Александр Усик.

Напомним, на нашем сайте будет доступно онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.

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Теги: бокс, Чазз Уизерспун, Александр Усик, фото, открытая тренировка, Чикаго
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