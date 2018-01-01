Бокс на фоне Trump Tower: Фото с тренировки Усика на улице в центре Чикаго

Украинец готовится к своему дебюту в хэвивейте.

Александр Усик на открытой тренировке Boxing Scene

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик готовится к своему дебюту в супертяжелом весе, где ему предстоит встретится с опытным американцем Чаззом Уизерспуном.

Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго, и в преддверии этого события украинец провел открытую тренировку в центре города на фоне известной гостиницы-небоскреба Trump Tower, которая принадлежит нынешнему президенту США.

Вашему вниманию лучшие фото с тренировки Усика:

Напомним, на нашем сайте будет доступно онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.