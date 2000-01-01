Бивол: Для Деревянченко стиль Головкина был удобным

Боксер также поделился мнением относительно реванша между Головкиным и Деревянченко.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился своими эмоциями от поединка между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным, в котором казахстанец одержал победу и стал обладателем титулов BO и IBF.

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“Джейкобс с Деревянченко боксировал лучше, потому что он двигается на ногах и не давал Деревянченко зацепиться за себя. Геннадий же наносит жесткие удары, а Деревянченко ждет их. Он принимает их и тут же серией отвечает, а Гена на ногах не уходит, не двигается. Он все это принимает, через защиту пропускает.

Стиль Гены был для Деревянченко удобнее, нежели стиль Джейкобса. И в тоже время Джейкобсу неудобно работать с Головкиным.

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Бой Головкина и Альвареса? Конечно, этот бой актуален. Все равно интересно будет. Что я могу сказать? Тут просто разные стили. Все зависит от него. Нельзя судить по бою Деревянченко, будет ли нам интересен поединок с Альваресом.

Я думаю, все будет зависеть от интереса. И кто знает, как Геннадий подойдет к этому бою“, - отметил Бивол в интервью YouTube-каналу Владимир Усачев.

Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.

Ранее сообщалось, что Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко отстранили от бокса.