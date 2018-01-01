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Уайлдер: Что еще мне нужно доказать?

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Американец готов стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Супертяж Деонтей Уайлдер прокомментировал ближайшие свои реванши против Ортиса и Тайсона Фьюри.

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“Да, определенно. Я готов к этому. Еще один реванш. Взгляните на тот путь, которым я следую. Что еще мне нужно доказать? Кто из других боксеров идет такой же дорогой?

Я не должен вновь драться с Фьюри. Я не обязан этого делать.

Я - чемпион, и я поступаю так, как мне хочется.

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Я двигаюсь туда, куда пожелаю. Я сам себе начальник. Сначала будет Ортис, затем Фьюри, а затем уже объединительный бой.

Один чемпион, одно лицо. Насколько же круто это будет?“, - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Отметим, что реванш между Уайлдер - Ортис состоится в ноябре этого года.

Напомним, что бой Тайсон - Уайлдер запланирован на февраль 2020 года.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс
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