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Постол: Усик будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться

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Усику нет необходимости набирать вес.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Виктор Постол поделился мнением по поводу дебюта Александра Усика в супертяжелом весе.

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“Саша будет подвижным, зачем ему набирать 120 кг, чтобы он был тяжелым? Он будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться.

Над ударной мощью Саше нужно поработать. В тяжах нужно валить шкафов одним ударом. Не обыгрывать, не по ударам, пока он сдастся, а именно валить, чтобы этот шкаф упал“, - приводит слова Постола Luckypunch.net на своей странице в Facebook.

Отметим, что на нашем сайте будет доступно онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.

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Теги: Виктор Постол, Александр Усик, бокс
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