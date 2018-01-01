Постол: Усик будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться

Усику нет необходимости набирать вес.

Виктор Постол поделился мнением по поводу дебюта Александра Усика в супертяжелом весе.

Читай также: Гвоздик - Бетербиев: онлайн трансляция объединительного боя

“Саша будет подвижным, зачем ему набирать 120 кг, чтобы он был тяжелым? Он будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться.

Над ударной мощью Саше нужно поработать. В тяжах нужно валить шкафов одним ударом. Не обыгрывать, не по ударам, пока он сдастся, а именно валить, чтобы этот шкаф упал“, - приводит слова Постола Luckypunch.net на своей странице в Facebook.

Отметим, что на нашем сайте будет доступно онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.