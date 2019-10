Фьюри продолжает преследовать Строумана

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает обращать внимания на себя и известного рестлера Брауна Строумана.

В социальных сетях Фьюри активно подогревает интерес публики.

“Браун Строумэн, слышишь, дай мне знать, если захочешь, чтобы мои руки еще раз прошлись по тебе“, - написал Фьюри на своей странице в Twitter.

Take that...... let me know when u want more of these hands..... @BraunStrowman pic.twitter.com/ckiO2ideJd