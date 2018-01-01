Усик - Уизерспун: где смотреть дебютный бой украинца в хэвивейте

Александр Усик проведет свой первый бой в супертяжелом весе. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с американским боксером Чаззом Уизерспуном, который заменил провалившего допинг-тест Тайрона Спонга. Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Где смотреть бой Усик - Уизерспун? В Украине этот поединок в прямом эфире покажет телеканал Интер в рамках проекта “Большой бокс“. Начало трансляции запланировано на воскресенье, 13-е октября, в 04:30 утра по киевскому времени.

Кроме того, прямую трансляцию поединка будут вести российский Первый канал, британский Sky Sports, а также стриминговая платформа DAZN.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры не сомневаются в победе украинца. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.01, в то время как триумф его соперника оценили в 15.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.