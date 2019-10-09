Усик вызвал на бой Уайлдера

Украинский боксер хочется драться против Деонтея.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вызвал на бой Деонтея Уайлдера, об этом сообщается на странице Instagram BoxingHype.

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“Сегодня я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду драться с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес в мире“, - заявил Александр Усик.

Отметим, что Усику нашли нового соперника вместо Спонга, который попался на допинге.

Напомним, что Уайлдер будет драться против Ортиса.