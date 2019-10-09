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Усик вызвал на бой Уайлдера

Комментариев: 2
Украинский боксер хочется драться против Деонтея.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вызвал на бой Деонтея Уайлдера, об этом сообщается на странице Instagram BoxingHype.

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“Сегодня я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду драться с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес в мире“, - заявил Александр Усик.

Отметим, что Усику нашли нового соперника вместо Спонга, который попался на допинге.

Напомним, что Уайлдер будет драться против Ортиса.

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Теги: Александр Усик, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  09.10.2019, 18:00
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Вперед, и знамя тебе в руки (триколор РФ). Куда тебе до того Уайлдера, дурачек ватный. Это тебе не с Шарием лясы точить. Покалечит тебя Деонтей, если не прибьет в ринге. Я буду болеть естественно за американца.
гость  (аноним)  09.10.2019, 17:54
Оценка:  +1
гость
Саша ты eбанутый ? Унесут на носилках )))
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