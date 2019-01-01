Чисора: Я хотел бы подраться против Майка Тайсона

Британец хотел бы испытать свои силы против легенды бокса.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мнением по поводу Тайсона Фьюри. Кроме этого, рассказал с кем бы хотел выйти на ринг.

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“Я отдаю должное Фьюри. Когда он был в форме, до того как Тайсон слетел с колеи, я думал, что он станет лидером pound-for-pound. Если бы не этот бардак, так бы и было.

С кем бы я хотел подраться? Я бы хотел испытать себя с Майком Тайсоном, прочувствовать его силу“, - приводит слова Чисоры World Boxing News.

Отметим, что Чисора будет драться против Прайса.

Напомним, что Холифилд возвращается на ринг.