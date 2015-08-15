Переключиться на мобильную версию

Усик - Уизерспун: онлайн трансляция боя

Комментариев: 2
Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе в бою против Чазза Уизерспуна. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
Усик - Уизерспун: онлайн трансляция боя
Усик - Уизерспун: онлайн трансляция боя
matchroomboxing.com

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с американским боксером Чаззом Уизерспуном.

Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун будет доступна в этой новости 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.01, в то время как триумф его соперника оценили в 15.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.

За свою карьеру Уизерспун провел 41 бой на профессиональном ринге, в которых добыл 38 побед, 29 из них нокаутом, и потерпел три поражения.

Последние бои Усика:

10.11.18. Александр Усик - Тони Беллью (КО8 в пользу Усика)
21.07.18. Александр Усик - Мурат Гассиев (UD12 в пользу Усика)
07.01.18. Александр Усик - Майрис Бриедис (MD12 в пользу Усика)
09.09.17. Александр Усик - Марко Хук (TKO10 в пользу Усика)
18.03.17. Александр Усик - Майкл Хантер (UD12 в пользу Усика)

Последние бои Уизерспуна:

23.03.19. Чазз Уизерспун - Сантандер Сильгадо (RTD в пользу Уизерспуна)
10.03.18. Чазз Уизерспун - Ламонт Каперс (UD в пользу Уизерспуна)
01.10.16. Чазз Уизерспун - Карлос Сандоваль (TKO в пользу Уизерспуна)
06.08.16. Чазз Уизерспун - Майкл Марроне (ТКО в пользу Уизерспуна)
15.08.15. Чазз Уизерспун - Ник Гивас (TKO в пользу Уизерспуна)

Поделись:
Теги: бокс, онлайн трансляция, Александр Усик, Чазз Уизерспун
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
АК-47  (аноним)  09.10.2019, 16:57
Оценка:  0
АК-47
Трындык предателю симферопольскому, сепару Усусику. Главное, чтоб Уизерспун четенько так попал в подбородок русскомирцу.
гость  (аноним)  09.10.2019, 16:57
Оценка:  0
гость
Сёдня дивятая число, шо вы гоните анлаен транслицыя.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь