Усик - Уизерспун: онлайн трансляция боя
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с американским боксером Чаззом Уизерспуном.
Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.
Онлайн трансляция боя Усик - Уизерспун будет доступна в этой новости 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.
По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.01, в то время как триумф его соперника оценили в 15.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.
За свою карьеру Уизерспун провел 41 бой на профессиональном ринге, в которых добыл 38 побед, 29 из них нокаутом, и потерпел три поражения.
Последние бои Усика:
10.11.18. Александр Усик - Тони Беллью (КО8 в пользу Усика)
21.07.18. Александр Усик - Мурат Гассиев (UD12 в пользу Усика)
07.01.18. Александр Усик - Майрис Бриедис (MD12 в пользу Усика)
09.09.17. Александр Усик - Марко Хук (TKO10 в пользу Усика)
18.03.17. Александр Усик - Майкл Хантер (UD12 в пользу Усика)
Последние бои Уизерспуна:
23.03.19. Чазз Уизерспун - Сантандер Сильгадо (RTD в пользу Уизерспуна)
10.03.18. Чазз Уизерспун - Ламонт Каперс (UD в пользу Уизерспуна)
01.10.16. Чазз Уизерспун - Карлос Сандоваль (TKO в пользу Уизерспуна)
06.08.16. Чазз Уизерспун - Майкл Марроне (ТКО в пользу Уизерспуна)
15.08.15. Чазз Уизерспун - Ник Гивас (TKO в пользу Уизерспуна)
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