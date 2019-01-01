Мартинес и Росалес проведут бой за вакантный титул WBC

Поединок за титул чемпиона мира в легчайшем весе состоится в декабре 2019 года.

Стали известны имена боксеров, которые проведут бой за звание чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBC.

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Как сообщает Boxing Scene, вакантный титул разыграют между собой мексиканский боксер Хулио Сесар Мартинес и спортсмен из Никарагуа Кристофер Росалес. Поединок состоится 13-го декабря, однако место пока еще не определено. Одним из вариантов рассматривают Японию.

Отметим, что пояс стал вакантным после перехода экс-чемпиона Чарли Эдвардса в первый полулегкий вес.

Стоит сказать, что Мартинес уже имел возможность завоевать этот пояс 31-го августа. Мексиканец нокаутировал Эдвардса, но из-за того, что он нанес удар, когда Чарли приземлился на колено, результаты боя были отменены.

Ранее сообщалось, что команда Александра Усика определилась с боксером, который проведет бой против украинца 12-го октября.