Усик посетил тренировку Чикаго Буллз

Украинский боксер весело проводит свободное время в Чикаго.

Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик находится в Чикаго, где в субботу, 12-го октября, проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе.

В ожидании поединка украинец весело проводит свободное время. Усик посетил тренировку команды НБА Чикаго Буллз.

Александр Усик Boxing Scene

Александр Усик Boxing Scene

Украинцу на память подарили фирменную футболку Чикаго Буллз с его именем.

Александр Усик Boxing Scene

Во время мероприятия Усик также отправил в нокаут маскота баскетбольной команды.

С маскотом Усик также провел битву взглядов.

Александр Усик Boxing Scene

Напомним, Александр Усик отправился в Чикаго на бой с Тайроном Спонгом, однако его соперник попался на допинге и в срочном порядке был заменен на Чазза Уизерспуна.

Отметим, что сам Спонг назвал случившееся подставой, чтобы снять его с поединка.