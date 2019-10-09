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Усик посетил тренировку Чикаго Буллз

Комментариев: 2
Украинский боксер весело проводит свободное время в Чикаго.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик находится в Чикаго, где в субботу, 12-го октября, проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе.

В ожидании поединка украинец весело проводит свободное время. Усик посетил тренировку команды НБА Чикаго Буллз.

Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Украинцу на память подарили фирменную футболку Чикаго Буллз с его именем.

Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Во время мероприятия Усик также отправил в нокаут маскота баскетбольной команды.

С маскотом Усик также провел битву взглядов.

Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Напомним, Александр Усик отправился в Чикаго на бой с Тайроном Спонгом, однако его соперник попался на допинге и в срочном порядке был заменен на Чазза Уизерспуна.

Отметим, что сам Спонг назвал случившееся подставой, чтобы снять его с поединка.

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Теги: бокс, Александр Усик, Чикаго Буллз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.10.2019, 08:35
Оценка:  -1
гость
08-24 упоротый кацапчело тебе не спицца, говномет с утра застрочил вешайся.
Boxerogos    09.10.2019, 08:24
Оценка:  0
Boxerogos
Саня,ты опоздал на 20 лет.))))))))
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