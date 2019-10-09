Усик посетил тренировку Чикаго Буллз
Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик находится в Чикаго, где в субботу, 12-го октября, проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе.
В ожидании поединка украинец весело проводит свободное время. Усик посетил тренировку команды НБА Чикаго Буллз.
Украинцу на память подарили фирменную футболку Чикаго Буллз с его именем.
Во время мероприятия Усик также отправил в нокаут маскота баскетбольной команды.
Usyk: 1@BennyTheBull: 0 pic.twitter.com/XH2TUxusEr— DAZN USA (@DAZN_USA) 8 октября 2019 г.
С маскотом Усик также провел битву взглядов.
Напомним, Александр Усик отправился в Чикаго на бой с Тайроном Спонгом, однако его соперник попался на допинге и в срочном порядке был заменен на Чазза Уизерспуна.
Отметим, что сам Спонг назвал случившееся подставой, чтобы снять его с поединка.
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