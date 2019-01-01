Официально: Усику нашли нового соперника для дебюта в хэвивейте

Бой, запланированный на 12-е октября, состоится.

Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе, который запланирован на 12-е октября, все же состоится.

Читай также: Хирн: Уайлдер уверен в своей победе над Усиком? Тогда пусть выходит с ним на ринг

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, новым соперником экс-чемпиона мира в крузервейте стал опытный 38-летний боксер Чазз Уизерспун. Бой пройдет в Чикаго (США) на Винтраст Арене.

Усик - Уизерспун: афиша боя twitter.com/MatchroomBoxing

“Не могу дождаться встречи с Усиком. Он дебютирует в хэвивейте, и он узнает, что это другая игра. Я выиграл свои восемь последних боев, и теперь у меня появился такой шанс. Я отдам все силы в этом бою“, - цитирует Уизерспуна Boxing Scene.

Напомним, соперником Усика должен был быть боксер из Нидерландов Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест. По мнению Спонга, это все было подставой, чтобы снять его с поединка.

Ранее Александр Усик прокомментировал допинг-скандал, в который угодил его экс-соперник.