Официально: Усику нашли нового соперника для дебюта в хэвивейте
Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе, который запланирован на 12-е октября, все же состоится.
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Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, новым соперником экс-чемпиона мира в крузервейте стал опытный 38-летний боксер Чазз Уизерспун. Бой пройдет в Чикаго (США) на Винтраст Арене.
“Не могу дождаться встречи с Усиком. Он дебютирует в хэвивейте, и он узнает, что это другая игра. Я выиграл свои восемь последних боев, и теперь у меня появился такой шанс. Я отдам все силы в этом бою“, - цитирует Уизерспуна Boxing Scene.
Напомним, соперником Усика должен был быть боксер из Нидерландов Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест. По мнению Спонга, это все было подставой, чтобы снять его с поединка.
Ранее Александр Усик прокомментировал допинг-скандал, в который угодил его экс-соперник.
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