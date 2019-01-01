Украинец Бурсак проведет бой против бывшего чемпионат мира

Поединок состоится в Монреале в декабре этого года.

Украинский боксер Макс Бурсак (34-5-2, 15 KO) в своем следующем поединке встретится с бывшим чемпионом мира в среднем весе по версии IBF Давидом Лемье (40-4, 34 КО).

Как сообщает Boxing Scene, бой состоится в рамках вечера бокса в Монреале (Канада), который пройдет на арене Bell Center 7-го декабря. Отметим, что Лемье будет боксировать в своем родном городе.

“Я очень рад вернуться домой, чтобы сражаться дома перед моими родственниками и моими поклонниками. Я чувствую себя на пике формы и планирую сделать все, чтобы подарить незабываемый вечер для любителей бокса“, - отметил Лемье.

Стоит сказать, что в своем последнем поединке Бурсак успешно нокаутировал грузинского боксера Беку Мухулишвили из Грузии. Бой прошел в Броварах в андеркарте поединка Беринчик - Морено.