Усик: Мы готовимся к битве, и, дай Бог, она будет

Украинец прокомментировал ситуацию вокруг его предстоящего дебюта в хэвивейте.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказался по поводу допинг-скандала с Тайроном Спонгом, против которого украинец должен был провести бой в ближайшую субботу.

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"Я очень жду и очень готов к дебюту в супертяжах. Мнения по истории с допингом Спонга у меня нет, хрен его знает. Это грязь, и я бы не хотел об этом говорить. Не будем поднимать эту тему и обсуждать ее.

Вопрос о замене лучше задать Хирну. А я могу ответить словами из Евангелие: "Готовь коня к битве, а победа - от Всевышнего". Мы готовимся к битве, и, дай Бог, она будет. Специально не читаю новости о возможных соперниках, не забиваю себе этим голову.

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Некоторые говорят, что срыв поединков - это знак от Бога, что мне не нужно идти в хэвивейт, а я скажу наоборот - он дает мне знак, что "Саша трудись, тогда все будет хорошо". Это жизненная ситуация, все хорошо", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что возможным соперником Александра Усика может стать опытный американец Чазз Уизерспун.