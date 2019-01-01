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Деревянченко рассчитывает договориться с Альваресом о бое

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Украинец планирует провести поединок против именитого мексиканца весной 2020-го года.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко планирует встретиться на ринге с именитым чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем Альваресом.

Известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter рассказал, что о планах украинца ему стало известно от менеджера Сергея Кита Коннолли.

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"Сергей, как и общественность, считает, что он выиграл бой, и ему пришла пора стать чемпионом. Считаем, что Деревянченко даст Саулю более конкурентную борьбу, чем Головкин", - отметил Конолли.

Напомним, Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину единогласным решением судей. Предлагаем вам ознакомиться со статистикой ударов в этом поединке, а также с записками судей.

Ранее сообщалось, что Деревянченко и Головкина отстранили от бокса.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес
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