Деревянченко рассчитывает договориться с Альваресом о бое
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко планирует встретиться на ринге с именитым чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем Альваресом.
Известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter рассказал, что о планах украинца ему стало известно от менеджера Сергея Кита Коннолли.
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"Сергей, как и общественность, считает, что он выиграл бой, и ему пришла пора стать чемпионом. Считаем, что Деревянченко даст Саулю более конкурентную борьбу, чем Головкин", - отметил Конолли.
Напомним, Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину единогласным решением судей. Предлагаем вам ознакомиться со статистикой ударов в этом поединке, а также с записками судей.
Ранее сообщалось, что Деревянченко и Головкина отстранили от бокса.
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