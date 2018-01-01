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Пулев проведет бой с американцем, который 14 лет провел в тюрьме

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Бой болгарина состоится в ноябре.
Кубрат Пулев
Кубрат Пулев
Getty Images

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Кубрат Пулев (27-1, 14 КО) проведет свой следующий бой 9-го ноября.

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Как сообщает ESPN, соперником болгарина станет американец Райделл Букер (26-2, 13 КО). В прошлом году Букер вышел из тюрьмы, где провел 14 лет за хранение кокаина. После выхода на свободу американец выиграл 4 из 5-ти поединков.

Источник отмечает, что стороны еще не подписали контракт на бой, однако договоренность уже достигнута.

Ранее Кубрат Пулев заявил, что он гораздо лучше Тайсона Фьюри.

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Теги: бокс, Кубрат Пулев
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