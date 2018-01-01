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Красюк объяснил, почему Усик не будет боксировать с россиянином Устиновым

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По словам промоутера, российский боксер слишком слабый для Усика.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk/

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк объяснил, почему команда Александра Усика не рассматривает в качестве соперника россиянина Александра Устинова.

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“Устинов слаб для Усика. Ему 42 года, три поражения в последних четырех поединках. Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе.

Соперник Усика просто должен быть хорош“, - приводит слова Красюка matchtv.ru.

Напомним, соперником Усика в дебютном бою супертяжелом весе должен был стать Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест. Отметим, что сам Спонг назвал это подставой.

Ранее сообщалось, что на бой против Усика может выйти опытный американец Чазз Уизерспун.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Александр Усик, Александр Устинов
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