Красюк объяснил, почему Усик не будет боксировать с россиянином Устиновым

По словам промоутера, российский боксер слишком слабый для Усика.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк объяснил, почему команда Александра Усика не рассматривает в качестве соперника россиянина Александра Устинова.

Читай также: Климас: Усик усердно работал, а Спонг хотел обмануть нас

“Устинов слаб для Усика. Ему 42 года, три поражения в последних четырех поединках. Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе.

Соперник Усика просто должен быть хорош“, - приводит слова Красюка matchtv.ru.

Напомним, соперником Усика в дебютном бою супертяжелом весе должен был стать Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест. Отметим, что сам Спонг назвал это подставой.

Ранее сообщалось, что на бой против Усика может выйти опытный американец Чазз Уизерспун.