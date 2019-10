Экс-тренера Усика вновь госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

Известный тренер Джеймс Али Башир, который в прошлом работал с Владимиром Кличко и Александром Усиком, а теперь занимается с украинцем Владиславом Сиренко, вновь был доставлен в больницу.

Как сообщила сестра Башира на своей страничке в Twitter, у него произошло кровоизлияние в мозг. О его текущем состоянии на данный момент ничего неизвестно.

My brother, legendary #boxing trainer James Ali Bashir has been rushed back to the hospital due to bleeding in his brain.. Prayers are needed immediately for him!!! This is a nightmare. :( #boxing community he needs all prayers&healing! @AliBashirTeach pic.twitter.com/XDXgGg1reI