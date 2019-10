Опытный американский боксер может стать соперником Усика

Американский боксер Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО) может заменить Тайрона Спонга в бою против украинского спортсмена Александра Усика.

Читай также: Красюк заверил, что Усик не будет проводить бой с российским боксером

Как сообщил журналист Boxing Scene Кит Айдек на своей страничке в Twitter, переговоры с 38-летним Уизерспуном находятся в завершающей стадии. Официально о поединке должны будут объявить до конца сегодняшнего дня.

Been told Chazz Witherspoon has replaced Tyrone Spong as Oleksandr Usyk's opponent Saturday night in Chicago. The 38-year-old Witherspoon's contract is in the process of being finalized. An announcement should come later today. My story will be up on https://t.co/jReoWld2yB soon.