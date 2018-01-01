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Опытный американский боксер может стать соперником Усика

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Стал известен потенциальный соперник украинца в дебютном бою в супертяжелом весе.
Чазз Уизерспун (слева)
Чазз Уизерспун (слева)
Getty Images

Американский боксер Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО) может заменить Тайрона Спонга в бою против украинского спортсмена Александра Усика.

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Как сообщил журналист Boxing Scene Кит Айдек на своей страничке в Twitter, переговоры с 38-летним Уизерспуном находятся в завершающей стадии. Официально о поединке должны будут объявить до конца сегодняшнего дня.

Напомним, дебютный бой Александра Усика в хэвивейте состоится 12-го октября. Изначально соперником украинца должен был стать нидерландский боксер Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест.

Сам Спонг заявил, что это все подстава и его просто хотели снять с боя.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг
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