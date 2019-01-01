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Деревянченко: Кровь затекала в глаз и я не видел из-за этого удары Головкина

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Украинец признался, что переживал о том, что врачи примут решение остановить поединок.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко, выступающий в средней весовой категории, поделился мнением о бое против Геннадия Головкина.

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"Во время нокдауна я совершил движение для удара, и он ударил меня в заднюю часть головы. Но, когда я встал, то чувствовал себя хорошо. Во втором раунде я нагнулся вниз, и Головкин поймал меня апперкотом. Я почувствовал этот удар, к тому же он привел к рассечению.

Потом на протяжении боя кровь иногда затекала мне в глаз, и из-за этого я не видел его прямые и боковые удары. Когда меня отводили к врачам, я переживал, что они могут остановить поединок.

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Я надеялся, что победу отдадут мне после финального гонга. Я наносил удары, но Геннадий выдержал их все, он опытный чемпион. Что касается реванша, то не знаю, будем ждать дальнейших результатов.

Я знаю, что Головкин хочет провести бой с Альваресом и сражаться за пояса. Может быть, если этого захотят болельщики, то реванш состоится“, - сказал Деревянченко в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Напомним, в минувший уик-энд казахстанец Геннадий Головкин единогласным решением судей победил Сергея Деревянченко.

Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке. Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.

Ранее сообщалось, что Деревянченко и Головкина отстранили от бокса.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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