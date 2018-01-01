Тренер Уайлдера: Ортис заслужил реванша

Тренер Уайлдер ждет яркого боя.

Тренер Деонтея Уайлдера Джей Дис заявил, что Ортиса избегают из-за силы, которую он показал в бою против Деонтея.

Отметим, что Уайлдер сумел одолеть Ортиса, тем самым стал чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

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“Своим выступлением в первом бою с Уайлдером Луис Ортис заслужил, чтобы перед ним открылись двери. Но вместо этого они закрылись еще плотнее. Никто не хотел с ним драться.

К счастью для него, Деонтей - человек слова. Несмотря на то, что он не обязан давать Ортису реванш, Уайлдер предоставил ему такую возможность.

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Деонтей поступил так потому, что дерется против лучших боксеров в мире. Кто еще среди супертяжеловесов выходил в ринг с Ортисом, Фьюри, Бризилом, снова с Ортисом и снова с Фьюри?

Луис знает, что это его последний шанс искупаться в лучах славы. Так что мы будем готовиться к лучшей версии Ортиса.

Однако и он столкнется с лучшей версией Деонтея Уайлдера!“, - рассказал Дис в интервью для World Boxing News.

Отметим, что Уайлдер заявлял о мощи Ортиса, ведь с ним боятся выходить в ринг.

Напомним, что реванш между Уайлдер - Ортис состоится в ноябре этого года.