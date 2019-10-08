Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри устроил грандиозную драку во время шоу рестлинг-промоушена WWE.
“Цыганского короля“ пригласили в качестве гостя на еженедельник RAW, чтобы тот разобрался с гигантом Брауном Строуманом, который недавно оскорбил Тайсона при его семье во время другого шоу промоушена.
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Спортсмены оказались лицом к лицу в ринге и начали перепалку между собой. Строуман упрекнул Фьюри в том, что его “задницу спасла охрана в прошлый раз“. Фьюри, в свою очередь, заявил следующее: “Я чемпион мира в супертяжелом весе. Сколько у тебя было мировых чемпионств?“.
После этого между спортсменами завязалась драка, которую были вынуждены разнимать остальные рестлеры.
Последним на ринге остался именно Фьюри, а Строуман вынужден был удалиться за кулисы. Правда, на этом все не закончилось. Уже после того, как шоу вышло из прямого эфира, конфликт продолжился и в результате Фьюри нокаутировал другого рестлера Сезаро, который пытался его успокоить.
Напомним, в своем последнем бою Тайсон Фьюри одолел Отто Уаллина. После поединка “цыганскому королю“ наложили 47 швов на рассеченную бровь.
Ожидается, что следующим поединком британца станет реванш против Деонтея Уайлдера.
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Ваня, он твою Россию на хую вертел)))).