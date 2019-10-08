Переключиться на мобильную версию

Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить

Комментариев: 4
рестлером на шоу WWE, после чего их разнимала вся раздевалка.
Тайсона Фьюри разнимают с Брауном Строуманом
Тайсона Фьюри разнимают с Брауном Строуманом
wwe.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри устроил грандиозную драку во время шоу рестлинг-промоушена WWE.

“Цыганского короля“ пригласили в качестве гостя на еженедельник RAW, чтобы тот разобрался с гигантом Брауном Строуманом, который недавно оскорбил Тайсона при его семье во время другого шоу промоушена.

Читай также: Тренер Фьюри: Тайсон - чудо природы, его рассечение быстро заживает

Спортсмены оказались лицом к лицу в ринге и начали перепалку между собой. Строуман упрекнул Фьюри в том, что его “задницу спасла охрана в прошлый раз“. Фьюри, в свою очередь, заявил следующее: “Я чемпион мира в супертяжелом весе. Сколько у тебя было мировых чемпионств?“.

После этого между спортсменами завязалась драка, которую были вынуждены разнимать остальные рестлеры.

Последним на ринге остался именно Фьюри, а Строуман вынужден был удалиться за кулисы. Правда, на этом все не закончилось. Уже после того, как шоу вышло из прямого эфира, конфликт продолжился и в результате Фьюри нокаутировал другого рестлера Сезаро, который пытался его успокоить.

Напомним, в своем последнем бою Тайсон Фьюри одолел Отто Уаллина. После поединка “цыганскому королю“ наложили 47 швов на рассеченную бровь.

Ожидается, что следующим поединком британца станет реванш против Деонтея Уайлдера.

Поделись:
Теги: бокс, рестлинг, шоу, драка, видео, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.10.2019, 19:34
Оценка:  0
гость
pусский (аноним) 08.10.2019, 19:07 -в тайге уже живёт Шаолинь,рубит лес, е..б..ёт руских шалав, а ты всё пропердед чёрт кацапоидный.
ВоблаВологда  (аноним)  08.10.2019, 19:09
Оценка:  0
ВоблаВологда
pусский (аноним) 08.10.2019, 19:07Оценка: 0
Ваня, он твою Россию на хую вертел)))).
ВоблаВологда  (аноним)  08.10.2019, 19:07
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Постановочный бой. Посмеялся вдоволь.
pусский  (аноним)  08.10.2019, 19:07
Оценка:  -1
pусский
Наш человек! Шрам зажил, Фьюри молодец и заслуживает гражданства России!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь