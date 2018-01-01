Официально: Прайс заменил Паркера в бою против Чисоры

Джозеф Паркер снялся с поединка против Дерека Чисоры за три недели до события.

Скандальный боксер Дерек Чисора узнал имя своего следующего соперника на вечере бокса в Лондоне, который состоится 26-го октября на знаменитой арене О2.

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Как сообщил промоутер Эдди Хирна на своей страничке в Instagram, вместо новозеландца Джозефа Паркера, который отказался от поединка из-за болезни, на ринг выйдет британский супертяжеловес Дэвид Прайс.

"Всех британцев ждет потрясающее шоу! 26 октября произойдет нечто большее! Дерек Чисора против Дэвида Прайса", - написал Хирн.

Отметим, что в июле этого года Дэвид Прайс сенсационно нокаутировал Аллена в десятом раунде. На том же шоу выступил его будущий соперник Дерек Чисора. Британец быстро разобрался со Шпилькой во втором раунде.

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