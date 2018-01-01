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Кроуфорд - Спенсу: Снимай трусы, натягивай штаны и подписывай контракт

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Теренс Кроуфорд жаждет провести объединительный поединок с Эрролом Спенсом.
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд
Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд в очередной раз бросил вызов обладателю титулов IBF и WBC Эрролу Спенсу.

"Снимай трусы, натягивай штаны и подписывай контракт. Я действительно верю, что Спенс понимает, с кем он столкнется, когда выйдет на ринг.

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Его бой с Портером? Это был рукопашный бой, и если бы мне пришлось выбрать победителя, то Шон заслужил выиграть. Но не поймите неправильно, я не хочу сказать, что его обокрали", - приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

Напомним, Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением судей.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд
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