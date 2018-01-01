Промоутер Головкина: Геннадий вернется в следующем году

Головкин будет защищать титулы.

Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, когда его подопечный сможет вернуться на ринг. Отметим, что Головкин стал чемпионом в среднем весе по версиям IBF и IBO победив Сергея Деревянченко.

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“Нам необходимо встретиться с DAZN и понять, чего они хотят. Сейчас, когда Геннадий вновь стал чемпионом, у него появятся обязательства по защите титула.

Необходимо понять, что хочет предпринять IBF и DAZN, и отталкиваться от этого. Знаю, что Головкин намерен вернуться на ринг в начале следующего года“, - рассказал Леффлер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Головкин и Деревянченко были отстранены от бокса.

Отметим, что боксеры могут провести реванш.