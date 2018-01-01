Переключиться на мобильную версию

Промоутер Головкина: Геннадий вернется в следующем году

Комментариев: 0
Головкин будет защищать титулы.
Том Леффлер
Том Леффлер
Getty Images

Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, когда его подопечный сможет вернуться на ринг. Отметим, что Головкин стал чемпионом в среднем весе по версиям IBF и IBO победив Сергея Деревянченко.

Читай также: Хирн: Уайлдер уверен в своей победе над Усиком? Тогда пусть выходит с ним на ринг

“Нам необходимо встретиться с DAZN и понять, чего они хотят. Сейчас, когда Геннадий вновь стал чемпионом, у него появятся обязательства по защите титула.

Необходимо понять, что хочет предпринять IBF и DAZN, и отталкиваться от этого. Знаю, что Головкин намерен вернуться на ринг в начале следующего года“, - рассказал Леффлер в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 

Ранее сообщалось, что Головкин и Деревянченко были отстранены от бокса.

Отметим, что боксеры могут провести реванш.

Поделись:
Теги: Том Леффлер, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь