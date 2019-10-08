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Красюк заверил, что Усик не будет проводить бой с российским боксером

Комментариев: 2
Команда украинца не рассматривает вариант с отменой боя, запланированного на 12-е октября.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Российский 42-летний боксер Александр Устинов, который согласился провести бой против Александра Усика, точно не станет соперником украинца в поединке, который запланирован на 12-е октября.

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Как сообщил промоутер Усика Александр Красюк, они рассматривают других соперников на замену нидерландскому боксеру Тайрону Спонгу. Красюк также отметил, что вариант с отменой боя не рассматривается.

“Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 октября. Но Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие“, - приводит слова Красюка Спорт-Экспресс.

Напомним, соперник Усика Тайрон Спонг накануне поединка провалил допинг-тест, и поэтому украинцу ищут нового соперника.

Отметим, что нидерландский боксер отрицает свою вину в применении запрещенных препаратов.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Тайрон Спонг
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  08.10.2019, 17:19
Оценка:  -1
pусский
Все ссутся против великой России!
гость  (аноним)  08.10.2019, 17:05
Оценка:  -1
гость
с русским мешком не будет боя, будет бой с американским мешком) это большая разница))
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