Красюк заверил, что Усик не будет проводить бой с российским боксером
Российский 42-летний боксер Александр Устинов, который согласился провести бой против Александра Усика, точно не станет соперником украинца в поединке, который запланирован на 12-е октября.
Читай также: Климас: Усик усердно работал, а Спонг хотел обмануть нас
Как сообщил промоутер Усика Александр Красюк, они рассматривают других соперников на замену нидерландскому боксеру Тайрону Спонгу. Красюк также отметил, что вариант с отменой боя не рассматривается.
“Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 октября. Но Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие“, - приводит слова Красюка Спорт-Экспресс.
Напомним, соперник Усика Тайрон Спонг накануне поединка провалил допинг-тест, и поэтому украинцу ищут нового соперника.
Отметим, что нидерландский боксер отрицает свою вину в применении запрещенных препаратов.
Полная версия правил