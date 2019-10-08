Красюк заверил, что Усик не будет проводить бой с российским боксером

Команда украинца не рассматривает вариант с отменой боя, запланированного на 12-е октября.

Российский 42-летний боксер Александр Устинов, который согласился провести бой против Александра Усика, точно не станет соперником украинца в поединке, который запланирован на 12-е октября.

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Как сообщил промоутер Усика Александр Красюк, они рассматривают других соперников на замену нидерландскому боксеру Тайрону Спонгу. Красюк также отметил, что вариант с отменой боя не рассматривается.

“Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 октября. Но Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие“, - приводит слова Красюка Спорт-Экспресс.

Напомним, соперник Усика Тайрон Спонг накануне поединка провалил допинг-тест, и поэтому украинцу ищут нового соперника.

Отметим, что нидерландский боксер отрицает свою вину в применении запрещенных препаратов.