Переключиться на мобильную версию

Деревянченко и Головкина отстранили от бокса

Комментариев: 0
Срок отстранения боксеров пока не сообщается.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Getty Images

Новоиспеченный чемпион по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин и украинский боксер Сергей Деревянченко были отстранены от бокса на неопределенный срок.

Читай также: Головкин - Деревянченко: Как выглядели боксеры после боя

Как сообщает Vesti.kz, решение об отстранении спортсменов было принято Атлетической комиссией штата Нью-Йорк.

При этом отмечается, что подобная процедура - вполне обычная мера для боксеров после поединков.

Напомним, в минувший уик-энд казахстанец Геннадий Головкин единогласным решением судей победил Сергея Деревянченко.

Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке. Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.

Поделись:
Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь