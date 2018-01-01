Деревянченко и Головкина отстранили от бокса

Срок отстранения боксеров пока не сообщается.

Новоиспеченный чемпион по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин и украинский боксер Сергей Деревянченко были отстранены от бокса на неопределенный срок.

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Как сообщает Vesti.kz, решение об отстранении спортсменов было принято Атлетической комиссией штата Нью-Йорк.

При этом отмечается, что подобная процедура - вполне обычная мера для боксеров после поединков.

Напомним, в минувший уик-энд казахстанец Геннадий Головкин единогласным решением судей победил Сергея Деревянченко.

Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке. Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.