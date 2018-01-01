Хирн: Попытаюсь организовать бой Хэйни с Ломаченко
Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможность организации боя своего подопечного Девина Хэйни, обладающего временным титулом чемпиона WBC, против чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.
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“Бой Хэйни и Ломаченко на данный момент не назначен, но мы попытаемся добиться его организации, а после этого уже вышлем предложения команде украинца.
Хэйни не является обязательным претендентом для Ломаченко, ведь Василий только что защитил титулы в бою с Люком Кэмпбеллом“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.
Ранее сообщалось, что Девин Хэйни считает Василия Ломаченко лучшим легковесом. При этом американец не постеснялся исковеркать фамилию украинца.
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