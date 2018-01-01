Хирн: Попытаюсь организовать бой Хэйни с Ломаченко

Промоутер отметил, что Хэйни не является обязательным претендентом для Ломаченко.

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможность организации боя своего подопечного Девина Хэйни, обладающего временным титулом чемпиона WBC, против чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

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“Бой Хэйни и Ломаченко на данный момент не назначен, но мы попытаемся добиться его организации, а после этого уже вышлем предложения команде украинца.

Хэйни не является обязательным претендентом для Ломаченко, ведь Василий только что защитил титулы в бою с Люком Кэмпбеллом“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее сообщалось, что Девин Хэйни считает Василия Ломаченко лучшим легковесом. При этом американец не постеснялся исковеркать фамилию украинца.