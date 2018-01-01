Гвоздик: Я нахожусь на пике формы и готов дать отпор Бетербиеву

Украинский чемпион прокомментировал свой предстоящий объединительный поединок.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего объединительного боя против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.

"Бетербиев - крепкий боксер, у которого есть свой стиль и богатый опыт. Это серьезный спортсмен, он отличный панчер и бой с ним - непростое испытание для меня. Но я сейчас нахожусь на пике формы и готов дать ему достойный отпор.

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Когда-то мы встречались в ринге. Я проиграл Артуру на турнире в Турции в 2009 году. У меня начал сильно кровоточить нос и бой остановили во втором раунде. Но тогда я вышел на бой с уже сломанным носом и не был готов ни морально, ни физически.

Тогда я впервые поехал с национальной командой, а Бетербиев уже был чемпионом. Но это было десять лет назад. Сейчас я полностью осознаю, с кем буду драться, и готов к этому", - приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры уже назвали своего фаворита в данном противостоянии.