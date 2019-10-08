Соперником Усика может стать 42-летний российский боксер

Александр Устинов согласился выйти в ринг с украинцем.

Новым соперником Александра Усика в его дебютном бою в супертяжелом дивизионе может стать россиянин Александр Устинов.

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42-летний боксер дал согласие на поединок с украинцем вместо Тайрона Спонга, который ранее провалил допинг-тест.

“Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в отличной форме“, - заявил промоутер Устинова Владимир Хрюнов в комментарии Р-Спорт.

Отметим, что на счету Устинова 39 поединков, 4 из них - поражения.

Напомним, что дебют Александра Усика в супертяжелом весе должен состояться 12-го октября в Чикаго (США).