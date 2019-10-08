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Соперником Усика может стать 42-летний российский боксер

Комментариев: 3
Александр Устинов согласился выйти в ринг с украинцем.
Александр Устинов
Александр Устинов
Getty Images

Новым соперником Александра Усика в его дебютном бою в супертяжелом дивизионе может стать россиянин Александр Устинов.

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42-летний боксер дал согласие на поединок с украинцем вместо Тайрона Спонга, который ранее провалил допинг-тест.

“Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в отличной форме“, - заявил промоутер Устинова Владимир Хрюнов в комментарии Р-Спорт.

Отметим, что на счету Устинова 39 поединков, 4 из них - поражения.

Напомним, что дебют Александра Усика в супертяжелом весе должен состояться 12-го октября в Чикаго (США).

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Устинов, Тайрон Спонг
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.10.2019, 14:37
Оценка:  +1
гость
это какой то позор.. вообще не интересно будет смотреть на эти бредни а не бой
какой устинов? ааа ну да, нужен мешок, который стоит. Устинова побил нокаутом даже Хантер, бывший соперник Усика в крузерах. этот бой будет минусом для Усика, ниояем..
Глод    08.10.2019, 14:34
Оценка:  +1
Глод
Устинов получит, как Поветкин от Кличко. Это будет приятно.
русский  (аноним)  08.10.2019, 14:12
Оценка:  +1
русский
Устинов его прихлопнет, как назойливую муху блядь, тот даже перднуть не успеет. И не надо мне говорить, что Усуся тоже русский, православный, любит и уважает нашего вождя Владимир Владимировича, русский мир... Гы, гы, гы.
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