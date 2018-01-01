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Климас: Усик усердно работал, а Спонг хотел обмануть нас

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Менеджер украинца отметил, что Александр готов выйти в ринг с любым боксером.
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Менеджер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте Тайрона Спонга, который должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом дивизионе.

“Это ужасно, ведь одни люди пытаются обмануть, а другие очень усердно работают. Это очень неуважительно.

Конечно, Усик был не слишком рад, когда узнал об этом. Он много работал, а Тайрон хотел обмануть нашу команду.

Александр очень много тренировался. Мы будем биться со всеми, кто может выйти на ринг“, - цитирует Климаса ESPN.

Ранее Спонг заявил, что отрицает свою вину.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг, Эгис Климас
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