Климас: Усик усердно работал, а Спонг хотел обмануть нас

Менеджер украинца отметил, что Александр готов выйти в ринг с любым боксером.

Менеджер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте Тайрона Спонга, который должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом дивизионе.

“Это ужасно, ведь одни люди пытаются обмануть, а другие очень усердно работают. Это очень неуважительно.

Конечно, Усик был не слишком рад, когда узнал об этом. Он много работал, а Тайрон хотел обмануть нашу команду.

Александр очень много тренировался. Мы будем биться со всеми, кто может выйти на ринг“, - цитирует Климаса ESPN.

Ранее Спонг заявил, что отрицает свою вину.