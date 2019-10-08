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Спонг: Допинг - это подстава, я отрицаю свою вину

Комментариев: 2
Нидерландский боксер считает, что его хотят снять с поединка.
Тайрон Спонг
Тайрон Спонг
www.instagram.com/tyrone_spong

Боксер-супертяжеловес Тайрон Спонг, который должен был провести поединок с украинцем Александром Усиком, опроверг информацию о проваленном допинг-тесте.

“Это подстава. Я отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы “В“. Это случится в какой-то другой лаборатории, которую я выберу. Неделю тому назад я проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Иллинойса. Оно показало, что я чистый спортсмен.

Matchroom, я прошу вас открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это просто какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка.

Я сам дал согласие на тестирование от VADA, потому что мне нечего срывать. Я не оставлю это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба“, - приводит слова Спонга BoxingScene.

Напомним, бой Усик - Спонг был запланирован на 12-ое октября в Чикаго (США).

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Теги: бокс, Тайрон Спонг, Александр Усик
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  08.10.2019, 09:58
Оценка:  +3
АК-47
Подстава 100 %. Сепаратист сдрейфил. Поедет лапотник в/на Россию, будет в Челябинске или Ростове в шапито выступать, нарядят в красную рубаху, с цыганами да медведями.
Peyot    08.10.2019, 09:35
Оценка:  +3
Peyot
та просто усик как и все кацапы понял что ему капец с бою вот его и отмазывают сейчас подберут проходной на 100% мешок ...
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