Спонг: Допинг - это подстава, я отрицаю свою вину

Нидерландский боксер считает, что его хотят снять с поединка.

Боксер-супертяжеловес Тайрон Спонг, который должен был провести поединок с украинцем Александром Усиком, опроверг информацию о проваленном допинг-тесте.

“Это подстава. Я отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы “В“. Это случится в какой-то другой лаборатории, которую я выберу. Неделю тому назад я проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Иллинойса. Оно показало, что я чистый спортсмен.

Matchroom, я прошу вас открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это просто какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка.

Я сам дал согласие на тестирование от VADA, потому что мне нечего срывать. Я не оставлю это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба“, - приводит слова Спонга BoxingScene.

Напомним, бой Усик - Спонг был запланирован на 12-ое октября в Чикаго (США).