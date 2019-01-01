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Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком

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Дебютный бой украинца в супертяжелом весе должен был состояться 12-го октября в Чикаго.
Тайрон Спонг
Тайрон Спонг
mmafighting.com

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в супертяжелом дивизионе, провалил допинг-тест.

“Мы контактировали с VADA и они нам рассказали, что результаты допинг-тестов у Тайрона плохие. Теперь они будут направлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. 

Дополнительная информация появится в ближайшее время. В любом случае, у нас есть запасные соперники“, - написал Хирн на своей странице в Twitter.

Напомним, бой Усик - Спонг был запланирован на 12-ое октября в Чикаго (США). Отметим, что первым соперником украинца мог быть камерунец Карлос Такам, но сначала поединок отложили из-за травмы Александра, а потом и вовсе отменили.

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Теги: бокс, Тайрон Спонг, Александр Усик, Эдди Хирн
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