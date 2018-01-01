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Промоутер Головкина: Нокдаун в первом раунде стал ключевым

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Том Леффлер назвал десятый раунд претендентом на звание "Раунд года".
Том Леффлер
Том Леффлер
Getty Images

Промоутер боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мнением о бое. Его подопечный стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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“Не хочется смотреть, как Головкин пропускает столько ударов. Однако он действительно смог нанести значительный урон Деревянченко.

GGG доносил более тяжелые удары.Вы сами можете увидеть масштаб урона на лице Деревянченко. Головкин отправил его в нокдаун в первом раунде. Этот эпизод стал ключевым в бою.

Во втором раунде у Деревянченко открылось рассечение. После этого Головкин часто попадал в область обоих глаз Сергея, а не только поврежденного.

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Деревянченко сражался храбро, но Геннадий всегда находил, чем ему ответить.

Чемпионские раунды поединка получились великолепными. Возможно, десятый раунд будет кандидатом на звание “Раунд года“.

Головкин и Деревянченко обменивались в нем тяжелейшими ударами“, - приводит слова Леффлера Boxingnews24.

Отметим, что Головкин вышел на бой будучи больным.

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Теги: Том Леффлер, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, бокс
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