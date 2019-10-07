Хирн: Уайлдер уверен в своей победе над Усиком? Тогда пусть выходит с ним на ринг

Промоутер Усика считает, что Уайлдер не сможет легко одолеть украинского боксера.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал слова Уайлдера, который назвал Усика слишком мелким.

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“Уайлдер заявил, что он сможет легко победить Александра Усика? В таком случае пусть он выйдет с ним на ринг в следующем бою. Возможно ли это? Да.

Усик является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис, но сейчас на его пути стоит Спонг.

Это непростой вызов для украинца. Мы намного лучше узнаем Усика в этом поединке. Я считаю, что он будет вызовом для всех“, - рассказал Хирн в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Отметим, что Усик встретиться со Спонгом 12-го октября.

Напомним, что Уайлдер будет драться с Фьюри.