Переключиться на мобильную версию

Хирн: Уайлдер уверен в своей победе над Усиком? Тогда пусть выходит с ним на ринг

Комментариев: 1
Промоутер Усика считает, что Уайлдер не сможет легко одолеть украинского боксера.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал слова Уайлдера, который назвал Усика слишком мелким.

Читай также: Хирн сообщил, когда может состояться реванш Головкина и Деревянченко

“Уайлдер заявил, что он сможет легко победить Александра Усика? В таком случае пусть он выйдет с ним на ринг в следующем бою. Возможно ли это? Да.

Усик является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис, но сейчас на его пути стоит Спонг.

Это непростой вызов для украинца. Мы намного лучше узнаем Усика в этом поединке. Я считаю, что он будет вызовом для всех“, - рассказал Хирн в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Отметим, что Усик встретиться со Спонгом 12-го октября.

Напомним, что Уайлдер будет драться с Фьюри.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  07.10.2019, 19:45
Оценка:  0
русский
Эдди гонит)))). Я себе представляю, как огромный Уайлдер избивает несчастного Усусю. Усуся даже перднуть толком не успеет, как будет вынесен с ринга. Гы, гы, гы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь