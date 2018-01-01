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Альварес: Головкин больше не представляет вызова для меня

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Мексиканец готов драться только из-за денег.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес сказал, что не имеет желания проводить бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

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“Я тот боксер, с которым все хотят встретиться в ринге и победить. После того, как Головкин подрался со мной, чего он добился? Он ничего не сделал.

Головкин больше не представляет вызова для меня. Я побил его, дал ему 24 раунда, но он не смог победить меня. Что произойдет в третьем бою? Я снова одержу победу и нокаутирую его.

Я разговаривал со своими промоутерами. Единственный интерес в третьем бое для меня - финансовый.

Если они хотят этого боя, пускай предоставят мне цифры. Мне нужны другие вызовы“, - приводит слова Альвареса TV Azteca.

Отметим, что свой последний бой Головкин выиграл у Деревянченко.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головикин, бокс
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