Альварес: Головкин больше не представляет вызова для меня
Мексиканский боксер Сауль Альварес сказал, что не имеет желания проводить бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Читай также: Головкин: Альварес ужасен как в боксе, так и в бизнесе
“Я тот боксер, с которым все хотят встретиться в ринге и победить. После того, как Головкин подрался со мной, чего он добился? Он ничего не сделал.
Головкин больше не представляет вызова для меня. Я побил его, дал ему 24 раунда, но он не смог победить меня. Что произойдет в третьем бою? Я снова одержу победу и нокаутирую его.
Я разговаривал со своими промоутерами. Единственный интерес в третьем бое для меня - финансовый.
Если они хотят этого боя, пускай предоставят мне цифры. Мне нужны другие вызовы“, - приводит слова Альвареса TV Azteca.
Отметим, что свой последний бой Головкин выиграл у Деревянченко.
Полная версия правил