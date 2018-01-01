Тренер Спонга: После боя с Усиком о Тайроне будут говорить все

Педро Диас назвал украинца экстраординарным боксером.

Тренер голландского боксера Тайрона Спонга Педро Диас поделился своими ожиданиями о будущем поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком.

“Каждый знает карьеру Усика. Александр - экстраординарный боксер. Для меня он является лучшим боксером мира, если мы говорим о больших парнях.

Спонг, в свою очередь, был одним из лучших кикбоксеров в истории. Он - сильный боец с хорошо поставленным ударом. Невероятно храбрый.

Он неизвестен в мире бокса, но после боя с Усиком о нем будут говорить все“, - заявил Диас в интервью YouTube-каналу CPSBOXINGNEWS INC.

Поединок Усик - Спонг состоится в субботу, 12-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Ранее Александр Усик отправился в Чикаго на бой со Спонгом.