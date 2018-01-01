Переключиться на мобильную версию

Тренер Спонга: После боя с Усиком о Тайроне будут говорить все

Комментариев: 0
Педро Диас назвал украинца экстраординарным боксером.
Тайрон Спонг
Тайрон Спонг
Boxing Scene

Тренер голландского боксера Тайрона Спонга Педро Диас поделился своими ожиданиями о будущем поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком.

“Каждый знает карьеру Усика. Александр - экстраординарный боксер. Для меня он является лучшим боксером мира, если мы говорим о больших парнях. 

Спонг, в свою очередь, был одним из лучших кикбоксеров в истории. Он - сильный боец с хорошо поставленным ударом. Невероятно храбрый.

Он неизвестен в мире бокса, но после боя с Усиком о нем будут говорить все“, - заявил Диас в интервью YouTube-каналу CPSBOXINGNEWS INC.

Поединок Усик - Спонг состоится в субботу, 12-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Ранее Александр Усик отправился в Чикаго на бой со Спонгом.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг, Педро Диас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь