Ковалев: Альварес - олигарх, но все еще остается в деле

Россиянин признался, что уважает своего будущего соперника.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о том, на него влияет слава.

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“У меня нет такого понятия, что я “ой, единственный“ или добился больше, чем другие. Просто порой удивляюсь своим успехам, но потом вспоминаю: я же об этом мечтал. Так что все сбывается. Поэтому мечтать я вам рекомендую. И даже заставляю.

Я ни о чем не жалею. Все закономерно. Поражения нужны таким, как я, потому что они мотивируют. Они же и изменили мой внутренний мир, отношение к делу, которым я занимаюсь с одиннадцати лет. Те проигрыши меня остепенили и дали понять, что нельзя вести такой образ жизни, который я вел и, конечно, всему свое время“, - поведал Сергей.

Также россиянин поделился своим мнением о своем будущем сопернике Сауле Альваресе.

“Ассоциации с Альваресом? Канело - олигарх, елки-палки. Бабок столько, что я вообще не понимаю, что им сейчас движет. Столько денег уже имеет, но все равно остается в деле. Респект ему. Я его уважаю, он еще и пошел по весовым категориям - в мою сейчас сунулся. Но мы его тут не ждем. У меня другие планы“, - заявил Ковалев.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.