Атлас: Деревянченко оказался ужасно неудобным соперником для Головкина

Американский специалист поставил под сомнение работу судей.

Тренер обладателя пояса WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал победу Геннадия Головкина над Сергеем Деревянченко в рамках титульного боя по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Смотри также: Головкин - Деревянченко: Как выглядели боксеры после боя

“Деревянченко оказался ужасно неудобным соперником для Головкина, но не самым тяжелым в его карьере. Нет никаких сомнений, что старик забрал большое количество раундов.

Я рад, что этот поединок не остановили из-за рассечения, потому что судья не разобрался в в моменте и сказал, что травма произошла от столкновения головами. Почему нельзя воспользоваться видеоповтором?

Читай также: Миллер отдал победу Деревянченко в бою с Головкиным

Я не хочу уменьшать заслуги Деревянченко, но в этом вся сущность человека, который думает о поражении после нокдауна. Ну нужно никаких оправданий, Сергей отлично поработал, в то время как судьи, скорее всего, нет. \

Ранний нокдаун, скорее всего, повлиял на результат куда сильнее, чем отставание на карточках в два балла“, - написал Атлас на своей странице в соцсети Twitter.

Смотрите также видео нокдауна в первом раунде и полное видео боя Головкин - Деревянченко.

Ранее сообщалось, что тренер Головкина остался недоволен его выступлением в поединке с Деревянченко.