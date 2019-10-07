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Атлас: Деревянченко оказался ужасно неудобным соперником для Головкина

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Американский специалист поставил под сомнение работу судей.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Тренер обладателя пояса WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал победу Геннадия Головкина над Сергеем Деревянченко в рамках титульного боя по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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“Деревянченко оказался ужасно неудобным соперником для Головкина, но не самым тяжелым в его карьере. Нет никаких сомнений, что старик забрал большое количество раундов.

Я рад, что этот поединок не остановили из-за рассечения, потому что судья не разобрался в в моменте и сказал, что травма произошла от столкновения головами. Почему нельзя воспользоваться видеоповтором?

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Я не хочу уменьшать заслуги Деревянченко, но в этом вся сущность человека, который думает о поражении после нокдауна. Ну нужно никаких оправданий, Сергей отлично поработал, в то время как судьи, скорее всего, нет. \

Ранний нокдаун, скорее всего, повлиял на результат куда сильнее, чем отставание на карточках в два балла“, - написал Атлас на своей странице в соцсети Twitter.

Смотрите также видео нокдауна в первом раунде и полное видео боя Головкин - Деревянченко.

Ранее сообщалось, что тренер Головкина остался недоволен его выступлением в поединке с Деревянченко.

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Теги: бокс, Тедди Атлас, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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Комментариев (1)
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фифачёк  (аноним)  07.10.2019, 16:24
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фифачёк
Равный бой...Но нокдаун...и разбитое лицо у Деревянченко , говорит о победе Головкина.
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